РФ не может запустить космическую систему "Арктика" из-за санкций США

Об этом пишет "Известия".

«Сроки по «Арктике» были нами сдвинуты, поскольку пришлось переделывать часть аппаратуры в связи с санкциями. Речь в первую очередь идет о полезной нагрузке. В тактико-техническом задании на «Арктику» написано, что эта система должна быть существенным образом унифицирована с системой «Электро». Что логично: аппараты по функционалу схожи, только орбита у них разная», - сообщил он.

«Сейчас мы видим, что первый аппарат «Электро Л» работает, но по нему есть замечания. Поэтому мы существенно модернизировали «Электро Л» номер два. Точно так же мы и «Арктику» решили модернизировать, чтобы исключить проблемы, возникшие у первого аппарата «Электро Л». Но разница в том, что оба аппарата «Электро Л» изготавливались нами с использованием зарубежной элементной базы. Китайскую электронно-компонентную базу мы пока не используем, поэтому рассчитываем в основном на российскую электронную промышленность», - отметил Лемешевский.

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По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, перенос сроков не должен серьезно на чем либо сказаться, так как система «Арктика» должна дублировать функционал российской спутниковой группировки уже используемый в данный момент.

"Арктика" должна и оказывать содействие при разведке полезных ископаемых в полярных областях.