Турецкая лира выросла к доллару на максимум за 7 лет на фоне итогов парламентских выборов

По данным агентства Bloomberg, это максимальный внутридневной темп роста турецкой лиры к доллару с 2008 года, передает ТАСС.

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Партия справедливости и развития (ПСР) премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу вернула себе правящий статус, который после 12,5 лет единоличного руководства потеряла на выборах 7 июня. По предварительным данным Центризбиркома, обработавшего почти 100% бюллетеней, ПСР заручилась поддержкой 49,3% избирателей.

Это означает, что она получает 316 депутатских мандатов, которые дают ей возможность единолично формировать правительство. Необходимый минимум для этого - 276 кресел. ПСР сумела повысить свой прежний результат на 8,4%, в то время как большая часть опросов общественного мнения пророчили ей не более 4% роста поддержки.

Ахмет Давутоглу уже назвал выборы "победой народа и демократии" и сказал, что его партия "будет служить народу до 2019 года", когда пройдут следующие парламентские выборы.