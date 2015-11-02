Нацбанк 30 октября продал $37,5 миллиона по курсу 23 гривни/доллар

Национальный банк Украины на валютном аукционе по голландской схеме продал банкам 37,5 миллиона долларов по курсу 23 гривни/доллар, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, всего банки подали заявок на 48,1 миллиона долларов. Минимальный курс, предложенный банками, составил 22,3 гривни/доллар, максимальный – 23,00 гривни/доллар.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в пятницу объявил валютный аукцион по продаже 50 миллионов долларов по голландской схеме.

Регулятор на прошлой неделе дважды – в понедельник и вторник – выходил на межбанковский валютный рынок с интервенцией по продаже валюты по курсу 23 гривни/доллар, при этом ни одной заявки на покупку валюты не было.

В пятницу, 30 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,00/23,10 гривни/доллар.