Профицит сводного бюджета с начала года составил 32,5 миллиарда

Сводный бюджет Украины по итогам января-сентября сведен с профицитом в 32,501 миллиарда гривень против дефицита в 32,894 миллиарда гривень годом ранее, сообщается на сайте Министерства финансов.

По информации Минфина, госбюджет за 9 месяцев сведен с профицитом в 8,797 миллиарда гривень.

Доходы сводного бюджета в январе-сентябре составили 467,897 миллиарда гривень, что на 40,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В госбюджет за этот период поступило 384,323 миллиарда гривень доходов, что на 47,3% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Расходы сводного бюджета в январе-сентябре составили 433,160 миллиарда гривень, что на 19% больше соответствующего показателя 2014 года.

Кассовые расходы госбюджета составили 373,351 миллиарда гривень, что на 25% больше показателя за 9 месяцев 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, сводный бюджет Украины по итогам января-августа сведен с профицитом в 28,309 миллиарда гривень против дефицита в 28,634 миллиарда гривень годом ранее.

Госбюджет за 8 месяцев сведен с профицитом в 7,687 миллиарда гривень.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 75,820 миллиарда гривень, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.