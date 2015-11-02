Госдолг Украины в сентябре достиг $70,7 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2015 года составила 70,671 миллиарда долларов, что на 109 миллионов долларов, или на 0,15%, больше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в сентябре выросла на 26,486 миллиарда гривень, или на 1,77 %, - до 1,521 триллиона гривень.

С начала года госдолг в гривневом эквиваленте вырос на 38,2%, в долларовом эквиваленте – на 1,2%.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 августа 2015 года составила 70,562 миллиарда долларов, что на 750 миллионов долларов, или на 1,07%, больше показателя на начало года. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в январе-августе выросла на 394,059 миллиарда гривень, или на 35,8%, - до 1,494 триллиона гривень.

В 2014 году государственный и гарантированный государством долг снизился на 4,53% - до 69,811 миллиарда долларов в валюте, а в гривневом эквиваленте вырос в 1,9 раза - до 1,101 триллиона гривень.