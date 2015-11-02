Яценюк рассчитывает на принятие госбюджета одновременно с налоговой реформой

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассчитывает, что Верховная Рада Украины примет проект государственного бюджета на 2016 года одновременно с принятием новой налоговой реформы. Об этом он сообщил в эфире программы "10 минут с премьер-министром".

"На повестке дня работы парламента стоят жизненно важные для государства законы. Нам надо принять бюджет на будущий год. И позиция правительства состоит в следующем: бюджет должен приниматься одновременно с налоговой реформой", - сказал Яценюк.

Кроме того, он подчеркнул, что не менее важными являются законопроекты о проведении приватизации в Украине.

"Нам надо наконец-то начать процесс прозрачной, честной и конкурентной приватизации в стране, - сказал Яценюк. - И таких приоритетных задач у нас слишком много. От общих усилий зависит наш успех".

Читайте такжеЯценюк: доходы бюджета выросли на 50%, на казначейском счете $5 миллиардов

Как сообщал УНИАН, Кабмин внес в Верховную Раду проект госбюджета на 2016 год 15 сентября текущего года, однако тут же отозвал его для доработки. Одновременно Министерство финансов представило свой проект налоговой реформы, касающийся изменения ряда налоговых ставок, включая налог на доходы физлиц, ЕСВ и другие налоги. В то же время, в Минфине подчеркивали, что, вероятнее всего, окончательный вариант проекта бюджета на 2016 год будет сформирован на существующей налоговой базе, поскольку вопрос налоговой реформы является очень спорным.

В настоящее время в парламенте находятся несколько вариантов реформы – от правительства и от профильного комитета ВР. Депутатский вариант налоговой реформы является крайне либеральным и предлагает снизить большинство налоговых ставок, не представляя при этом компенсаторных механизмов, в том числе для наполнения бюджета Пенсионного фонда. В этой связи данный проект уже получил негативную оценку экспертов и представителей ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда. Более того, в МВФ отметили, что внедрение депутатского варианта налоговой реформы может стать преградой для дальнейшей реализации совместной программы кредитования экономики Украины со стороны фонда.