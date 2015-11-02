Кабмин создал Государственную аудиторскую службу на базе Госфининспекции
Новая служба будет координироваться Кабмином через министра финансов.
Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственную аудиторскую службу на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции и обязал Министерство финансов через два месяца представить положение о новом органе.
"Создать Государственную аудиторскую службу как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов", - говорится в постановлении №868, опубликованном на сайте правительства.
Также постановление предполагает внесение изменений в существующее законодательство в связи с созданием новой службы.
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Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины является одним из ключевых органов проверки финансовой деятельности субъектов хозяйствования в Украине. В период с января по сентябрь текущего года аудиторы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов государства на 594,4 миллиона гривень.