Кабмин создал Государственную аудиторскую службу на базе Госфининспекции

Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственную аудиторскую службу на базе реорганизованной Государственной финансовой инспекции и обязал Министерство финансов через два месяца представить положение о новом органе.

"Создать Государственную аудиторскую службу как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов", - говорится в постановлении №868, опубликованном на сайте правительства.

Также постановление предполагает внесение изменений в существующее законодательство в связи с созданием новой службы.

Читайте такжеГосфининспекция покрывала многочисленные факты нецелевого использования средств - источник

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины является одним из ключевых органов проверки финансовой деятельности субъектов хозяйствования в Украине. В период с января по сентябрь текущего года аудиторы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов государства на 594,4 миллиона гривень.