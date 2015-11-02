Остаток средств у Госказначейства в октябре снизился на 3,5 миллиарда

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2015 года составил 43,624 миллиарда гривень, что на 3,505 миллиарда гривень, или на 7,4%, меньше показателя на начало октября.

Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остаток средств на ЕКС вырос в 5 раз, по сравнению с началом года – в 14,5 раза.

Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 октября составил 47,128 миллиарда гривень и стал максимальным за последние 12 лет, с начала 2003 года.