Украинцы с начала года заплатили 7,5 миллиарда единого налога

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, в январе-сентябре перечислили в бюджет около 7,5 миллиарда гривень единого налога, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов выросла на 42%.

В сентябре в бюджет поступило 660 миллионов гривень единого налога.

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Как сообщал УНИАН, плательщики единого налога в январе-сентябре 2014 года уплатили в бюджет 5,3 миллиарда гривень.

В Украине с 2015 года увеличился лимит дохода, который позволяет использовать субъектам хозяйствования упрощенную систему налогообложения, а также снижена ставка единого налога для отдельных групп "упрощенцев".