Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 23,01 за доллар
18:34, 02 ноября 2015Финансы
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Официальный курс НБУ на 3 ноября: 100 USD – 2301.5217 грн; 100 EUR – 2539.0387 грн; 10 RUR – 3.6074 грн.
Курс НБУ на завтра: 100 USD – 2301.5217 грн / epizod.com.ua
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2301.5217 (2 ноября – 2299.3727);
100 EUR – 2539.0387 (2 ноября – 2533.2189);
10 RUR – 3.6074 (2 ноября – 3.5719).
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины на валютном аукционе по голландской схеме продал банкам 37,5 миллиона долларов по курсу 23 гривни/доллар.
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