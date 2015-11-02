Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 23,01 за доллар

Официальный курс НБУ на 3 ноября: 100 USD – 2301.5217 грн; 100 EUR – 2539.0387 грн; 10 RUR – 3.6074 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: Читайте такжеНацбанк установил официальный курс гривни на уровне 22,99 за доллар 100 USD США – 2301.5217 (2 ноября – 2299.3727); 100 EUR – 2539.0387 (2 ноября – 2533.2189); 10 RUR – 3.6074 (2 ноября – 3.5719). Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины на валютном аукционе по голландской схеме продал банкам 37,5 миллиона долларов по курсу 23 гривни/доллар.

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