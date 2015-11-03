Минфин через месяц представит стратегию развития госбанков

Министерство финансов Украины в течение месяца планирует доработать и представить общественности стратегию развития государственных банков.

Об этом сообщается на сайте Минфина по итогам заседания совета по финансовой стабильности.

Согласно сообщению, члены совета единогласно отметили необходимость коренных изменений в стандартах корпоративного управления государственного банковского сектора, а также пересмотра бизнес-моделей и стратегических целей банков государственной формы собственности.

"Дальнейшая поддержка государственных банков за счет бюджетных средств должна осуществляться исключительно в контексте изменения философии их работы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Минфин намерен был разработать проект стратегии развития государственных банков страны до конца июня, затем сроки передвинулись на конец сентября.

В настоящее время государство через Министерство финансов владеет долей в капитале трех входящих в группу крупнейших по активам фунучреждений Украины - "Укрэксимбанка", "Ощадбанка" и "Укргазбанка". В первых двух банках доля государства составляет 100%, в третьем - 93%. Также государство владеет 99,9945% акций небольшого "Украинского банка реконструкции и развития", созданного решением Кабинета министров в мае 2003 года.