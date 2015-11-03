С начала года 85 из 123 украинских банков получили прибыль

По итогам января-сентября 2015 года 85 из 123 работающих украинских банков получили прибыль на уровне 3,872 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, 45 банков, включая 7 неплатежеспособных банков, получили убыток на уровне 72,739 миллиарда гривень, в том числе неплатежеспособные банки получили 16,469 миллиарда гривень убытка.

Наибольший убыток приходится на "ВТБ банк" (16,261 миллиарда гривень), а также неплатежеспособный банк "Финансы и кредит" (9,079 миллиарда гривень).

Наибольшую прибыль получил "Ситибанк" - на уровне 1,291 миллиарда гривень.

Читайте такжеУбытки работающих банков с начала года составили 52,2 миллиарда гривень

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины, без учета неплатежеспособных, в сентябре получили 6,1 миллиарда гривень убытка, что привело к росту их суммарного убытка с начала текущего года до 52,2 миллиарда гривень на 1 октября.