Cовет по финансовой стабильности призывает выполнить все условия для получения транша МВФ

Совет по финансовой стабильности под председательством главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой призвал все ответственные стороны приложить максимум усилий для получения третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF, сообщается на сайте Нацбанка.

Напомним, что в совет по финансовой стабильности входят глава Национального банка Украины, министр финансов, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц, заместитель главы Нацбанка и заместитель главы Министерства финансов.

"Члены совета особо подчеркнули, что сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнение условий меморандума о сотрудничестве с МВФ являются необходимым условием финансовой стабильности Украины и все стороны, ответственные за выполнение программы сотрудничества с МВФ, должны приложить максимум усилий для получения Украиной третьего транша кредита EFF", – говорится в сообщении.

В совете отметили, что возвращение к графику сотрудничества с МВФ среди прочего позволит обеспечить восстановление резервов НБУ.

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Как сообщал УНИАН, миссия МВФ должна начать работу в Украине на текущей неделе. По словам главы НБУ, нерешенным остается вопрос государственного бюджета на следующий год, который хочет увидеть миссия, а также назначение антикоррупционного прокурора.

Миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.