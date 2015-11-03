Фонд гарантирования завершит прием заявлений от кредиторов "Дельта Банка" через неделю

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершит прием заявлений от кредиторов ликвидируемого "Дельта Банка" через неделю, 9 ноября 2015 года.

Как сообщается на странице фонда в социальной сети Facebook, в настоящее время продолжается прием заявлений, который начался 8 октября, о чем фонд сообщал в объявлении в газете "Голос Украины".

Фонд подчеркивает, что кредиторские требования, которые не будут заявлены до конца дня 9 ноября, не подлежат удовлетворению и считаются погашенными.

Также сообщается, что фонд будет удовлетворять требования кредиторов за счет выручки от реализации имущества "Дельта Банка" в установленной законодательством очередности.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, - "Дельта Банка", которая продлится два года – до 4 октября 2017 года включительно.

С 2 марта в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным. В период временной администрации фонд выплатил вкладчикам банка 8,47 миллиарда гривень возмещения по вкладам.

В июле Печерский суд дал разрешение Генпрокуратуре на проведение внеплановой ревизионной проверки банка по факту приобретения им за счет средств полученного от НБУ рефинансирования на 4,1 миллиарда гривень валюты на 535,3 миллиона долларов и перечисления их за границу 12 компаниям своих сотрудников.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.