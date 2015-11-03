Вкладчикам банка "Финансы и кредит" начнут выплаты с 4 ноября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 4 ноября начинает выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка "Финансы и кредит", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, вкладчики, срок договоров которых закончился до 1 ноября 2015 года, смогут получить свои деньги в четырех банка-агентах Фонда в зависимости от региона проживания.

В частности, жители Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской областей должны обращаться за выплатой гарантированной суммы в банк "Пивденный". Жители Крыма, Севастополя и Симферополя, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской и Черниговской областей – в ПУМБ. Жители Киева, Киевской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей – в "Альфа-Банк". Жители Винницкой, Ивано-Франковской, Полтавской, Ривненской областей – в "Ощадбанк".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 18 сентября ввел администрацию в банк "Финансы и Кредит" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

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Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.