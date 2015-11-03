У Путина пожаловались, что санкции США не дают РФ осваивать Арктику

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

«Ситуация осложняется незаконным принятием против России экономических санкций, которые вводят запрет на передачу необходимых технологий, оборудования для реализации проектов разведки и добычи нефти на морском шельфе России и препятствуют масштабному промышленному освоению ее арктических территорий», - подчеркнул Патрушев.

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Также Патрушев отметил, что из-за обострения международной обстановки усилилась конкуренция за изучение и освоение Арктики.

«Большинство арктических держав развивают инфраструктуру, интенсифицируют хозяйственную деятельность в Арктике. Ряд нерегиональных государств, таких как Китай, Индия, Сингапур и другие страны, также выразили твердое намерение принять участие в освоении арктических ресурсов», - сказал секретарь Совбеза.

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Как сообщал УНИАН, из-за технологических санкций, введенных США, РФ была вынуждена перенести сроки создания своей космической системы «Арктика»,