Рада установила выплаты единовременной денежной помощи волонтерам и добровольцам

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно выплаты единовременной денежной помощи волонтерам, добровольцам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и членам семей погибших (№2556а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов из 346, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, целью документа является обеспечение социальной справедливости в отношении лиц из числа добровольцев и волонтеров, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в контртеррористической операции, в обеспечении ее проведения, и членов их семей (в случае смерти таких лиц).

Так, законом, согласно пояснительной записке, внесены изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и предоставлено непосредственным участникам антитеррористической операции из числа добровольцев и волонтеров, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время непосредственного участия в контртеррористической операции, в обеспечении ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения, право на получение единовременной денежной помощи в размерах, определенных подпунктом "б" пункта 1 статьи 162 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

А именно: 250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц (304 500 гривень), - в случае установления инвалидности I группы, 200-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц (243 600 гривень), - в случае установления инвалидности II группы, 150-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц (182 700 гривень), - в случае установления инвалидности III группы.

Кроме того, внесены изменения в статью 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и, в случае смерти указанных выше лиц, о предоставлении членам их семей права на получение единовременной денежной помощи в размерах, определенных подпунктом "а" пункта 1 статьи 162 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а именно: 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц (609 000 гривень).

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Кроме того, установлено, что указанные выше положения распространяются на лиц, которые признаны инвалидами до вступления в силу этого закона, а также на членов семей лиц, которые погибли (умерли) до вступления в силу этого закона.