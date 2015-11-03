Нацбанк не видит оснований для значительных колебаний на валютном рынке - Гонтарева

Национальный банк не видит оснований для усиления колебаний курса гривни, и в то же время имеет инструментарий и золотовалютные резервы для снятия безосновательной напряженности на валютном рынке в случае необходимости.

Согласно сообщению на сайте НБУ, об этом в ходе традиционной встречи с представителями 40 крупнейших банков сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Еще раз подчеркиваю, что мы придерживаемся гибкого курсообразования. Но оснований для более значительных курсовых колебаний, чем в течение последних месяцев, мы не видим", - цитируются в сообщении ее слова.

Гонтарева отметила, что НБУ перед местными выборами наблюдал нервозность на валютном рынке и напомнила, что 30 октября и 2 ноября регулятор выходил на межбанковский рынок с аукционами, во время которых продал 67,5 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины дважды на прошлой неделе - в понедельник и вторник - выходил на межбанковский валютный рынок с интервенцией по продаже валюты по курсу 23 гривни/доллар, при этом ни одной заявки на покупку валюты не было.

По словам главы НБУ, на прошлой неделе на валютном рынке наблюдалась некоторая волатильность, связанная с проведением в Украине местных выборов.

Колебания курса гривни на прошедшей неделе проходили в диапазоне в 21-23 гривни/доллар, в котором рынок находится в течение последних нескольких месяцев.