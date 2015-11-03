Налоговая реформа Минфина даст возможность продолжить сотрудничество с МВФ - Гонтарева

Национальный банк Украины поддерживает налоговую реформу, предложенную Министерством финансов Украины, и считает, что этот вариант реформы даст Украине возможность продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Согласно сообщению. на сайте НБУ, об этом в ходе традиционной встречи с представителями 40 крупнейших банков сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Национальный банк поддерживает налоговую реформу, предложенную Министерством финансов. По нашему мнению, именно эта налоговая реформа дает возможность разработать более сбалансированный бюджет на следующий год и продолжить сотрудничество с МВФ", - цитируются в сообщении слова Гонтаревой.

Она также напомнила, что правительство в ближайшее время ожидает приезда миссии Фонда.

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Как сообщал УНИАН, подготовленные Минфином и представленные в сентябре изменения в систему налогообложения, в частности, предполагали установление линейных однородных ставок налогов в 20% по налогу на доходы физических лиц, налогу на добавленную стоимость, единому социальному взносу и налогу на прибыль, а также замену налоговых льгот для отдельных отраслей на прямое субсидирование из госбюджета.