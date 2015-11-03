Нацбанк перенесет стресс-тестирование второй двадцатки крупнейших банков

Национальный банк Украины намерен перенести стресс-тестирование второй двадцатки крупнейших банков Украины в связи с разработкой новых правил оценки банками кредитного риска.

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор планирует с 1 апреля ввести в действие новую инструкцию об оценке банками кредитных рисков.

"В связи со вступлением в силу новой инструкции будут перенесены сроки диагностики второй двадцатки банков. Мы планировали проводить диагностику второй двадцатки по состоянию на 1 октября. Но, учитывая, что уже с 1 апреля 2015 года банки будут оценивать кредитные риски согласно новой инструкции, мы решили этот срок перенести", - говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента банковского надзора НБУ Екатерину Рожкову.

По ее словам, оценка качества кредитных портфелей банков будет проводиться согласно новой инструкции и, возможно, с некоторыми изменениями методологии.

Ранее Национальный банк планировал завершить диагностическое обследование первых 10 крупнейших работающих банков до 1 августа, следующих 10 банков - до 1 октября 2015 года. Завершить тестирование всей банковской системы регулятор планировал до середины следующего года.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в этом году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля, следующих 10 банков - с 1 июня.

В ходе этого обследования аудиторские компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG проверяют банки на предмет качества активов, достаточности резервов под проблемные кредиты, а также их реальной стоимости и операций со связанными лицами. По результатам обследования будет определена дополнительная потребность банков в капитале, который они должны будут сформировать или пополнить.

В конце июля НБУ сообщал, что украинские банки успешно завершили докапитализацию по результатам стресс-тестирования, проведенного в 2014 году в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком.