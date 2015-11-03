Китай настаивает на внесении юаня в валютную корзину МВФ

Китай продолжит усилия по интернационализации юаня и включению его в корзину заимствований Международного валютного фонда, а также будет продвигать либерализацию рынка капитала в ходе следующей пятилетки, сообщает Прайм со ссылкой на документ, принятый на пленуме Компартии Китая.

"В минувший четверг в Пекине завершилось заседание пятого пленума Центрального комитета Компартии Китая, на котором обсуждалсяплан экономического и социального развития страны на 2016-2020 годы. По его итогам был принят документ с предложениями к 13-й пятилетке, часть содержания которого во вторник обнародовало агентство Синьхуа", - говорится в сообщении.

В документе сообщается, что Китай будет постепенно делать юань конвертируемым за счет движения капитала и дальнейшего расширения инвестиционной квоты для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов.

"На прошлой неделе представитель МВФ сообщил, что вопрос о включении юаня в валютную корзину МВФ будет обсуждаться на заседании совета директоров фонда в ноябре, однако он отметил, что говорить о каком-либо решении по этому вопросу рано. Ранее СМИ сообщили о том, что включение юаня в корзину будет обсуждаться и, возможно, утверждено в ноябре", - почеркивают в статье.

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Пекин настаивает на включении юаня в корзину SDR. Инициатива является частью долгосрочной стратегической цели Китая по уменьшению зависимости местной валюты от доллара. Китай в последние несколько месяцев принял ряд реформ по либерализации своих рынков, чтобы помочь юаню соответствовать критерию SDR и свободно использоваться для международных платежей и торговли на валютных рынках.