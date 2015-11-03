Официальный курс гривни застыл на уровне 23,01 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2301,9410 (3 ноября – 2301,5217)

100 EUR – 2526,6104 (3 ноября – 2539,0387)

10 RUR – 3,6051 (3 ноября – 3,6074)

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Как сообщал УНИАН, 3 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,04/23,11 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2170/25,2910 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3660/0,3670 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,0193 гривни/доллар, к этому часу было заключено 476 сделок на сумму 396,11 миллиона долларов.