Deutsche Bank заплатит в США $200 миллионов штрафа за обход санкций против Ирана
08:31, 04 ноября 2015Финансы
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Американское подразделение Deutsche Bank подозревают в проведении операций с клиентами из Ирана и Сирии, несмотря на санкции.
Deutsche Bank будет вынужден заплатить штраф американским властям / fdlx.com
Deutsche Bank должен выплатить эту сумму американским властям за то, что проводил операции с клиентами из стран, в отношении которых США ввели санкции, передает русская редакция "Немецкой волны".
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Как сообщают западные информагентства, банк уже достиг соглашения о выплате штрафа с американским органом финансового надзора DFS, а также с Федеральной резервной системой США. Официально об этом может быть объявлено на этой неделе.
Тем не менее, на этом скандал для Deutsche Bank еще не будет исчерпан, так как претензии к финансовому учреждению есть также и у американского Минюста.
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