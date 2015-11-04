Deutsche Bank заплатит в США $200 миллионов штрафа за обход санкций против Ирана

Deutsche Bank должен выплатить эту сумму американским властям за то, что проводил операции с клиентами из стран, в отношении которых США ввели санкции, передает русская редакция "Немецкой волны".

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Как сообщают западные информагентства, банк уже достиг соглашения о выплате штрафа с американским органом финансового надзора DFS, а также с Федеральной резервной системой США. Официально об этом может быть объявлено на этой неделе.

Тем не менее, на этом скандал для Deutsche Bank еще не будет исчерпан, так как претензии к финансовому учреждению есть также и у американского Минюста.