С сегодняшнего дня начинаются выплаты вкладчикам банка "Капитал"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 4 ноября, начинает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого банка "Капитал".

Как сообщается на сайте фонда, выплаты будут проводиться до 14 декабря 2015 года включительно через "Приватбанк". После этой даты вкладчики смогут получить свои выплаты на основании индивидуальных письменных обращений в адрес Фонда до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Капитал" 30 октября на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Ликвидация банка продлится два года - до 29 октября 2017 года включительно.

С 20 июля в банке работала временная администрация в связи решением НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк "Капитал" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по объему активов.

По информации на сайте НБУ, ключевыми владельцами банка являлись проживающие в г. Донецк граждане Украины Руслан Щербань и Виолетта Эпель, владеющие 30,4681% и 24,7324% акций банка соответственно.