ГФС уволила руководителя налоговой службы Киева

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) уволила начальника Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко, которая не прошла люстрационную проверку, проводимую Министерством юстиции.

Об этом в ходе брифинга заявил глава ГФС Роман Насиров.

"В фискальной службе процесс люстрации начался в конце 2014 года, было уволено более 200 людей. Процесс очищения продолжился в этом году, с мая было уволено более 1,5 тысячи человек. Недавно была проведена дополнительная проверка Министерства юстиции, которая определила еще список лиц, и было уволено почти 80 сотрудников из руководящего состава центрального аппарата. Руководитель Главного управления в городе Киеве также была уволена", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по результатам проведения люстрационной проверки уволила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства поручил главе Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить начальника Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.

Вопрос обновления кадров ГФС обсуждается более полугода – с момента назначения нового руководства службы весной текущего года. Яценюк неоднократно призывал руководство Фискальной службы провести люстрацию, а также полную смену кадров по принципам и стандартам обновления полиции.