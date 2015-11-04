ГФС намерена отменить внеплановые проверки для крупных налогоплательщиков

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) намерена отменить встречные и внеплановые проверки для крупных налогоплательщиков, которые будут стоять на налоговом учете в центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Об этом в ходе презентации концепции реформирования офиса крупных налогоплательщиков сообщил глава ГФС Роман Насиров.

Кроме того, по его словам, налогоплательщики, обсуживающиеся в указанном офисе, будут получать возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме. Также Насиров отметил, что Фискальная служба разработала комплекс преференций по упрощенному прохождению таможенного оформления.

Насиров также сообщил, что Фискальная служба не будет проводить для этих налогоплательщиков плановые проверки, так как работа с ними будет вестись ежедневно.

"Если мы видим, что что-то не совсем соответствует закону, то надо дать возможность плательщику налогов решить этот вопрос и совсем не планировать плановую проверку тех компаний, которые обслуживаются в офисе крупных плательщиков налогов. Мы считаем, это будет большим шагом навстречу бизнесу", - сказал Насиров.

По словам Насирова, на начало текущего года в офисе крупных плательщиков налогов обслуживалось около 1 000 налогоплательщиков, на конец этого года там будет обслуживаться около 2 000 компаний, а в целом там будет обслуживаться около 3 000 компаний.

По словам присутствующего на брифинге исполняющего обязанности руководителя Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова, все крупные плательщики налогов переходят на обслуживание в центральный офис с начала нового года.

"Те крупные плательщики, которые самостоятельно изъявили желание, подают соответствующее заявление, те, кто не подает заявление, переходят в автоматическом режиме", - сказал он.

Он отметил, что офис будет реформирован с целью создания благоприятных условий для плательщиков налогов.

"Концепция реформирования направлена на укрепление партнерских отношений с плательщиками налогов, сервисность обслуживания налогоплательщиков и создание благоприятных условий для ведения бизнеса", - сказал Бамбизов.

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Как сообщал УНИАН, институциональная реформа ГФС является одним из предварительных условий для выделения Украине третьего транша в рамках программы расширенного финансирования EFF от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда.

В мае в ГФС сменилось руководство и на должность главы службы был назначен Роман Насиров. Он был избран в ходе конкурса.