Похищенные миллионы из банка Пшонки оказались в экс-фонде Гонтаревой – СМИ

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші" на телеканале ZIK.

Журналисты отмечают, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8,3 тысячи гривень, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.

Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании "Тера Инвест" из группы "Перспектива", основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – ("Фондовый актив", "Центральный брокер"), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании "Калина трейд".

В свою очередь "Калина трейд" продала облигации уже по рыночной цене – 70 млн гривень.

Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы "Калина трейд" фигурирует как "вероятная налоговая яма".

Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

Инвестфонд ICU в свою очередь погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 млн грн.

Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.

Продажа БГ Банком ликвидных ценных бумаг за бесценок, то есть вывод активов из банка накануне краха, расследуется следователями в нескольких уголовных процессах, однако то, что все участники цепи были заранее уведомлены о схеме по выводу облигаций, пока не доказано.

В группе "Перспектива" общаться с журналистами отказались. В компании ICU сообщили, что не комментируют индивидуальных соглашений.