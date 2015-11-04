В Нацбанке рассказали, как из обанкротившегося банка Пшонки выводили миллионы

Пресс-служба регулятора сообщает, что указанную операцию провело руководство ОАО "БГ Банк" вопреки требованиям Национального банка при отсутствии первичных документов и оснований для ее осуществления.

«Вследствие этого был нанесен значительный ущерб банку. По требованию НБУ банк в течение длительного времени так и не предоставил никаких подтверждающих документов относительно осуществления данной операции и соответствующих обоснований. В результате 27 ноября 2014 года ПАО "БГ Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отмечают в НБУ, операция была проведена через ОАО «Расчетный центр» в чрезвычайно короткие сроки. «Документы по операции в банке отсутствовали. Согласование данной операции с куратором не происходило, а для маскировки ущерба от нее банк в тот же день произвел дооценку других активов. Это был откровенный фрод (мошенничество - ред.)», - резюмируют в НБУ.

Напомним, как сообщали "Наші гроші", на момент вывода из «БГ Банка» 4,7 млн долларов путем продажи облигаций внутреннего госзайма подставным структурам по цене всего около 8000 гривень, в банке находилась куратор НБУ Валентина Дикая. Вскоре после этой сделки она уволилась.

По данным журналистов, эти облигации были несколько раз перепроданы между подставными структурами, в результате продали их уже по рыночной цене компании "Инвестиционный капитал - Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

В свою очередь ICU продала эти облигации государству весной 2015 года, заработав около 30 млн гривень.