Яценюк готовится 11 декабря отчитаться перед парламентом за год работы

Кабинет министров Украины готов предоставить парламенту отчет о своей работе ориентировочно 11 декабря текущего года, когда исполнится год с момента назначения действующего состава правительства.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

«У нас 11 декабря будет ровно год с момента утверждения программы действий Кабинета министров Украины. И уже сейчас я даю поручение подготовить отчет для представления в стенах Верховной Рады Украины. У нас есть месяц, и я поручаю каждому министру провести встречи с главами фракций и коалиции с целью, чтобы дать им четкие ответы на вопросы о том, что было сделано и какие общие усилия – парламента, президента и правительства – необходимы для того, чтобы страна двигалась по пути реформ, - сказал Яценюк. – Правительство готово 11 декабря текущего года прийти в парламент и дать отчет перед украинским народом и Верховной Радой за год работы Кабинета министров о выполнении программы действий, которая была утверждена парламентом и должна выполняться и далее».