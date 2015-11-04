ГФС предлагает вдвое сократить количество местных налоговых инспекций

14:55, 04 ноября 2015
Финансы
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Предлагается сократить количество инспекций до 161 с нынешних 300.

Фото УНИАН

Государственная фискальная служба Украины предлагает в рамках реформы службы вдвое сократить количество местных налоговых инспекций, сообщил в ходе заседания правительства глава ГФС Роман Насиров.

Он сообщил, что на текущий момент таких инспекций насчитывается более 300, а по предложению руководства ГФС их останется 161.

"Я предлагаю принять такой шаг, который позволит сократить количество инспекций вдвое", - сказал Насиров.

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