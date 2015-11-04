Проект бюджета-2016 и налоговая реформа будут согласованы с МВФ – Яценюк

Проект государственного бюджета Украины на 2016 год и предлагаемая налоговая реформа должны быть согласованы с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом и отвечать принципам и целям программы реформ правительства, заявил в ходе заседания Кабмина премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Проект бюджета и налоговая реформа должны отвечать плану реформ, одобренному правительством, подписанному президентом и премьер-министром в рамках нашего сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы должны выполнить все критерии и все показатели, которые отвечают обязательствам страны перед нашими кредиторами», – сказал Яценюк.

По словам премьера, Кабмин в рамках подготовки проекта бюджета на 2016 год готов к широкому диалогу с парламентом и президентом и называет возможным дальнейшее сокращение государственных расходов при сохранении социальных стандартов.

«Нам необходимо принять сбалансированный бюджет. Мы выступаем за сокращение расходов бюджета. И это должна быть общая политическая ответственность – коалиции и правительства, - сказал Яценюк. – Но как премьер-министр, я никогда не пойду на то, чтобы такое сокращение коснулось социальных стандартов. Оптимизация расходов госбюджета и управление средствами – это то, о чем мы готовы вести самую широкую публичную дискуссию. А последствием принятия бюджета должна быть та самая налоговая реформа, которая отвечает принципам сбалансированности бюджета, отвечает принципам привлечения предпринимателей к экономическому развитию, упрощению администрирования налогов и введения системы стимулирования развития экономики».