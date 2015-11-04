Абромавичус о росте экономики в следующем году: минимум 2%

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус рассчитывает на рост экономики Украины в 2016 году на 2%.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“Я думаю, что совместными усилиями мы обязательно победим бюрократическую коррупционную составляющую, которая мешает развиваться бизнесу, и обязательно выйдем в следующем году минимум на 2% роста экономики”, - сказал он.

По словам Абромавичуса, дерегуляция даст возможность переломить тренд экономического падения и начать восстановление производственного и инвестиционного потенциала страны.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 12% с 7,5%, озвученных в апреле этого года, и ожидает роста экономики страны в 2016 году на 1%.

Падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Украины в 2015 году упадет на 11%.