Госфинмониторинг за 9 месяцев заблокировал 131,3 миллиона по подозрению в сепаратизме

Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно со Службой безопасности принимает участие в предупреждении и противодействии финансированию терроризма (сепаратизма) и за январь-сентябрь 2015 года обнаружила и заблокировала средства в эквиваленте 131,33 млн грн.

Как сообщается на сайте Госфинмониторинга, всего за этот период служба направила в правоохранительные органы 39 обобщенных материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или были проведены с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 361,5 млн грн, с совершением другого преступления - 1,5 млрд грн.

Также Госфинмониторинг напомнил, что в мае 2015 года выявил и заблокировала на счетах чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,54 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в августе Госфинмониторинг сообщил по запросу УНИАН, что в течение марта 2014 года - июля 2015 года для блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма (сепаратизма), принял 540 решений об остановке финансовых операций, в результате чего были заблокированы средства в эквиваленте 2,17 млрд грн.

В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщала о расследовании за период с февраля 2014 года по конец июля 2015 года 188 уголовных дел по статье Уголовного кодекса «Финансирование терроризма», при этом не назвав объемов финансирования и конкретных фигурантов расследований, ссылаясь на ограничения действующего законодательства.