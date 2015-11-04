Лукашенко приказал "отрезать нули" нацвалюте - новый рубль будет равен прежним 10 тысячам

Об этом сообщает «Белорусский партизан» со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Указом предписано провести с 1 июля 2016 года деноминацию официальной денежной единицы Республики Беларусь и произвести замену по 31 декабря 2016 года обращающихся денежных знаков образца 2000 года в виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и монет в соотношении 10 тыс. рублей в образцах 2000 года к 1 рублю в денежных знаках образца 2009 года.

Другими словами с 1 июля 2016 года 10 000 белорусских рублей будут равны 1 рублю нового образца.

Как сообщает Нацбанк страны, деноминация будет проведена путем замены находящихся в обращении банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года. То есть, учитывая выбранный масштаб укрупнения белорусского рубля (1:10 000), самый низкий номинал банкноты, действующий в настоящее время, – 100 рублей – будет заменен на самый низкий номинал нового денежного ряда – 1 копейку.

Всего с 1 июля 2016 г. в обращение будут выпущены семь номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Общая концепция дизайна новых банкнот соответствует девизу "Мая краіна – Беларусь". Каждая банкнота посвящена одной из областей Беларуси и г. Минску. Соответствие области номиналу банкнот определено в алфавитном порядке. Изображение банкноты номиналом 5 рублей посвящено Брестской области, 10 рублей – Витебской области, 20 рублей – Гомельской области, 50 рублей – Гродненской области, 100 рублей – Минской области, 200 рублей – Могилевской области, 500 рублей – г. Минску. В дизайне новых банкнот образца 2009 года сохранена преемственность относительно банкнотного ряда образца 2000 года в части использования изображений памятников архитектуры и градостроительства.

На аверсе (лицевой стороне) вводимых в обращение разменных (циркуляционных) монет изображен Государственный герб Республики Беларусь, на реверсе (оборотной стороне) – цифровые обозначения номиналов монет.

До 1 июля 2016 г. единственным законным платежным средством для осуществления наличных расчетов в Республике Беларусь будут являться находящиеся в настоящее время в обращении банкноты образца 2000 года.

С 1 июля по 31 декабря 2016 г. включительно банкноты образца 2000 года, а также банкноты и монеты образца 2009 года будут находиться в параллельном обращении и являться обязательными к приему при осуществлении всех видов платежей всеми субъектами хозяйствования без ограничений.

На протяжении следующих пяти лет – с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2021 г. включительно – будет производиться обмен денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в любой сумме без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения.

При этом обменять старые денежные знаки на новые можно будет:

с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. включительно – в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь;

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. включительно – в Национальном банке Республики Беларусь.

С 1 января 2022 г. денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.

Напомним, это уже третья деноминация в Беларуси - первая проводилась в 1994-м, вторая — в 2000-м.