Гривня закрыла межбанк на уровне 23,10 за доллар
17:48, 04 ноября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0810/25,1560 грн/евро
REUTERS
В среду, 4 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,03/23,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0810/25,1560 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3710 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,0814 грн/долл., к этому часу было заключено 540 сделок на сумму 367,77 млн долл.
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