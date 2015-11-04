Гривня закрыла межбанк на уровне 23,10 за доллар

В среду, 4 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,03/23,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0810/25,1560 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3710 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,0814 грн/долл., к этому часу было заключено 540 сделок на сумму 367,77 млн долл.