В Минфине рассказали, когда миссия МВФ приедет в Украину

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приедет в Украину только после подготовки проекта государственного бюджета на 2016 год и согласования налоговой реформы, сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

Ранее планировалось, что миссия Фонда приедет в Украину 2-6 ноября текущего года.

«Техническая миссия (на уровне экспертов - УНИАН) уже приехала. Как только мы определимся с политикой по Налоговому кодексу и по бюджету, передадим их в МВФ, они изучат, и тогда мы возобновим переговоры», - сказал Уманский.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.

Очередная миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято. Ожидалось, что миссия приедет после выборов в местные органы власти – после 25 октября. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева отмечала, что оценочная миссия Фонда может приехать в период со 2 по 6 ноября.