Украинский бизнес потерял в обанкротившихся банках 25% своих средств - банкиры

Такую оценку приводит ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) в комментарии, переданном УНИАН, относительно результатов очистки банковской системы Украины в 2014-2015 годы, в ходе которой 60 банков отнесены к категории неплатежеспособных.

УКБС считает, что политика Национального банка Украины по реформированию финансового сектора в части слияния банков должна быть прозрачной. «Закрытость процесса усиливает недоверие к банковской системе и превращает процедуру очистки рынка в его зачистку. Так, Нацбанк принял и продвигает концепцию упрощения слияния банков, которая не обсуждалась с участниками рынка, хотя согласно плану реализации Комплексной программы развития финсектора до 2020 года это должно было произойти еще в июле текущего года», - отмечается в сообщении.

УКБС подчеркивает, что документ по упрощению процедуры слияния нужно было разработать до начала вывода банков с рынка, что помогло бы существенно снизить потери для бизнеса, населения и государства, и затягивание этого процесса приведет к негативным последствиям для экономики.

«Использование практики массовой ликвидации банков при отсутствии упрощенной процедуры их объединения создало значительное давление на бюджет государства. Только для выплаты гарантированных вкладчикам средств необходимо более 75 млрд грн, - поясняет гендиректор УКБС Галина Олифер. - При этом, две трети данных выплат в 2015 году (30 млрд грн из запланированных 46 млрд грн) профинансировано за счет средств НБУ (на 10 млрд грн) и Минфина (на 20 млрд грн), что грозит дальнейшим ростом инфляции, уровень которой уже превысил 140% за январь-сентябрь».

Как сообщал УНИАН, за 2014 и неполный 2015 год Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 62 банка, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.

По данным НБУ, на 1 октября лицензию на осуществление банковской деятельности в Украине имели 122 работающих банка, без учета неплатежеспособных.