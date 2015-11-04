На новых белорусских рублях будет орфографическая ошибка

На новых белорусских рублях, которые войдут в обращение в Беларуси с июля 2016 года, временно будет орфографическая ошибка и подпись одного из бывших глав Национального банка страны, сообщила в среду пресс-служба регулятора, передает РИА Новости.

Президент Беларуси подписал указ о проведении деноминации официальной денежной единицы республики. Документом постановляется провести с 1 июля 2016 года деноминацию официальной денежной единицы Беларуси и провести замену до 31 декабря 2016 года обращающихся денежных знаков образца 2000 года. Находящиеся сейчас в обращении денежные знаки будут постепенно выведены из использования. С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.

"Подготовка к проведению деноминации заняла достаточно длительный период. Так, новые денежные знаки, которые будут введены в обращение с 1 июля 2016 года, были изготовлены по заказу Национального банка еще в 2008 году", — говорится в сообщении. Поясняется, что тогда, в связи с мировым экономическим кризисом и, как следствие, ухудшением экономической ситуации в стране, проведение деноминации было отложено, а изготовленные денежные знаки — переданы в Центральное хранилище Национального банка.

"С учетом времени изготовления новые белорусские рубли имеют определенные особенности", — предупреждает регулятор.

"На выпускаемых в обращение банкнотах образца 2009 года размещено факсимиле подписи занимавшего на тот момент должность председателя правления Национального банка Петра Прокоповича", — отмечается в сообщении.

Кроме того, на новой банкноте номиналом 50 рублей размещена надпись "пяцьдзесят" (с белорусского — "пятьдесят"), которая не соответствует действующим в настоящее время правилам белорусской орфографии (изменения в правила приняты летом 2008 года — ред.)… Это слово должно писаться через букву "я" во втором слоге — "пяцьдзясят"", — отмечается в сообщении.

Там подчеркивается, что при осуществлении Национальным банком последующих заказов на изготовление новых банкнот указанные несоответствия будут устранены.