Центробанк Грузии повысил ставку, защищая лари и борясь с инфляцией

Регулятор резко повысил ставку в сентябре сразу на процент - до сих пор шаг повышения не превышал 0,5. Следующее заседание комитета Нацбанка по монетарной политике состоится 16 декабря, пишет Рейтер.

Инфляция в октябре повысилась до 5,8 процента в годовом выражении с 5,2 в сентябре, удержавшись ниже цели правительства на этот год в 6,0. В месячном выражении инфляция в октябре составила 0,8 процента по сравнению с инфляцией 1,1 процента в сентябре.

Центробанк 3,7-миллионной страны продал в октябре $20 миллионов ради поддержки курса лари.

Валютные резервы страны с начала года уменьшились на $235 миллионов на фоне интервенций ЦБ и расчетов по внешнему долгу и на 1 октября составляли $2,464 миллиарда.