Нацбанк опустил официальный курс гривни к доллару

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2308.1425 (4 ноября – 2301.9410)

100 EUR – 2523.9538 (4 ноября – 2526.6104)

10 RUR – 3.6148 (4 ноября – 3.6051)

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,03/23,10 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,0810/25,1560 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3680/0,3710 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,0814 грн/долл., к этому часу было заключено 540 сделок на сумму 367,77 млн долл.