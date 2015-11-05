Власти США оштрафуют Deutsche Bank на $258 миллионов за нарушение санкций
08:55, 05 ноября 2015Финансы
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Американские власти объявили о намерении оштрафовать на $258 млн подразделение немецкого Deutsche Bank за несоблюдение режима санкций, введенного США против нескольких стран.
REUTERS
В сообщении на сайте Федеральной резервной системы (ФРС) говорится, что банк не обеспечил соблюдение санкций своими отделениями, расположенными за пределами США, передает Би-би-си.
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В сообщении уточняется, что $58 млн банк должен выплатить ФРС, а еще $200 млн - управлению финансовых услуг Нью-Йорка.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ФРС нашла доказательства причастности нескольких отделений Deutsche Bank к работе со странами, в отношении которых США ввели санкции.
Речь идет об Иране, Ливии, Сирии и еще нескольких государствах. Все эти случаи относились к периоду с 1999 по 2006 год.
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