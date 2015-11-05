Власти США оштрафуют Deutsche Bank на $258 миллионов за нарушение санкций

В сообщении на сайте Федеральной резервной системы (ФРС) говорится, что банк не обеспечил соблюдение санкций своими отделениями, расположенными за пределами США, передает Би-би-си.

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В сообщении уточняется, что $58 млн банк должен выплатить ФРС, а еще $200 млн - управлению финансовых услуг Нью-Йорка.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что ФРС нашла доказательства причастности нескольких отделений Deutsche Bank к работе со странами, в отношении которых США ввели санкции.

Речь идет об Иране, Ливии, Сирии и еще нескольких государствах. Все эти случаи относились к периоду с 1999 по 2006 год.