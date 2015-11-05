Казахстанский тенге упал до исторического минимума

Таким образом, курс тенге преодолел минимальный уровень, зафиксированный 16 сентября (284,6 тенге за 1 доллар), пишет Прайм.

При этом последние сделки на утренней сессии в четверг были заключены по 300 тенге за доллар. Объем торгов составил 100,8 миллиона долларов, что на 10,3 миллиона долларов больше, чем утром в среду.

Обменные пункты отреагировали на резкое снижение курса тенге. В настоящее время в обменных пунктах Алма-Аты доллар предлагается в среднем по 301 тенге, тогда как днем ранее доллары продавались по 288-289 тенге.

Двадцатого августа Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор. На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до 255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что альтернативы не было: свободное курсообразование позволит восстановить конкурентоспособность экономики страны и сохранить резервы.