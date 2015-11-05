Фискальная служба задолжала бизнесу почти 24 миллиарда НДС

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость по состоянию на 1 ноября составила 23,9 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, задолженность с начала года сократилась на 9 млрд грн - с 32,9 млрд грн на начало года.

По данным ГФС, за январь-октябрь плательщикам налогов было возмещено 52,5 млрд грн налога на добавленную стоимость, до конца года планируется возмещение еще 12,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем снизился на 9,8% – до 6,935 млрд грн.

Государственная фискальная служба обратилась к Министерству финансов с предложением осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций).