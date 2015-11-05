Китайская МММ Мавроди спровоцировала рекордный рост курса биткоина - FT

Скачок курса виртуальной валюты — биткоина — в минувшую среду до рекордного показателя за целый год может быть связан с активностью в Китае участников «социальной финансовой сети» МММ, руководителем которой является Сергей Мавроди.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

По данным издания, для того, чтобы стать новым членом МММ, необходимо было приобрести биткоины. Затем их следовало отправить другим участникам сети в качестве «взаимопомощи». В обмен участникам обещали ежемесячный доход в 30%, а также бонусы за привлечение новых клиентов или размещение рекомендаций в Сети.

«Сегодня, 31 октября, я получил 20% выгоды и бонусов, в общей сложности $7,75. Я действительно убедился в величии МММ и честности всех участников», — приводит издание сообщение одного из сотен таких участников МММ из Китая Вэн Цяна.

Издание подчеркивает, что «китайская схема» МММ действовала в течение по крайней мере целого года, но начала привлекать особое внимание в прошлом месяце, когда цена биткоина значительно выросла.

За последний месяц биткоин подорожал более чем в два раза, передает РБК. В минувшую среду курс этой виртуальной валюты вырос еще на 20% и составил $490, что стало рекордным показателем за год.

Созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, Bitcoin (биткоин) – одна из самых популярных альтернатив традиционным валютам, представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия Bitcoin ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может «добыть» биткоины путем использования вычислительных мощностей, однако существует предел общего числа денег в обороте.