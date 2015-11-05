Рада в первом чтении приняла новый Трудовой кодекс

За принятие проекта Трудового кодекса в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов при необходимых 226.

Докладчиком выступила соавтор документа народный депутат Людмила Денисова. Она отметила, что из постсоветских стран на сегодня лишь Украина не приняла новый трудовой кодекс. Главными предлагаемыми новациями в трудовых отношениях, по словам депутата, является то, что в случае возможных противоречий норм разных законов о труде, все неточности трактуются в пользу работника. Также предполагается заключение трудового договора исключительно в письменной форме. Запрещается изменять нормы трудового договора и заработную плату без согласия работника. Ежегодный отпуск увеличивается с 24 до 28 дней.

По словам Денисовой, проект согласовали четыре из пяти украинских профсоюзов, которые представляют 9 миллионов трудящихся. В то же время, новый кодекс будут дорабатывать ко второму чтению, в том числе его отправят в Международную организацию труда для экспертного заключения.

Содокладчиком выступил народный депутат Александр Дроздик. Он сообщил, что в новом кодексе остается норма о 40-часовой 5-дневной рабочей неделе. Без изменений остается и норма об испытательном сроке, длительность которого не может превышать 3 месяцев. В то же время, сверхурочная работа будет оплачиваться в трехкратном размере, в отличие от нынешней нормы об оплате работы во внеурочное время в двукратном размере.

В пояснительной записке указывается, что в действующем с 1972 года Трудовом кодексе за прошедшее время были изменены 235 из 265 статей путем принятия более 60 законов. Также существует большое количество подзаконных нормативно-правовых актов, которые нередко вступают в противоречие с актами более высокой юридической силы.

Как сообщал УНИАН, проект Трудового кодекса был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2014 года под номером 1658. Как отмечается в пояснительной записке, Трудовой кодекс призван привести законодательство Украины в трудовой сфере в соответствие с европейскими стандартами и реалиями современности. Действующий в Украине Кодекс законов о труде (КЗоТ) принят 10 декабря 1971 и вступил в силу с 1 июня 1972 года.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в июле 2015 года призвал парламентскую коалицию поддержать проект нового Трудового кодекса Украины. По словам премьера, в Украине не сможет развиваться современный рынок труда до тех пор, пока в стране будет действовать система трудоустройства Советского Союза.