Гривня укрепилась на межбанке до 22,85 за доллар
13:32, 05 ноября 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7/24,8 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 22,9497 грн/долл. / Фото dt.ua
В четверг, 5 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,75/22,85 грн/долл.
Об этом сообщает «УкрДилинг».
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7087/24,8128 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3589/0,3606 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 22,9497 грн/долл., к этому часу заключено 26 сделок на сумму 13,96 млн долл.
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