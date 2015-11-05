Гривня укрепилась на межбанке до 22,85 за доллар

В четверг, 5 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,75/22,85 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,7087/24,8128 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3589/0,3606 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 22,9497 грн/долл., к этому часу заключено 26 сделок на сумму 13,96 млн долл.