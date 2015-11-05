Гонтарева ждет третьего транша МВФ – хочет нарастить резервы до $15 миллиардов

Национальный банк Украины рассчитывает получить третий транш кредита Международного валютного фонда, который позволит нарастить международные резервы страны до 15 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на главу НБУ Валерию Гонтареву.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время ожидается визит миссии МВФ, который был отложен по техническим причинам.

«Мы планируем получить третий транш кредита, который позволит увеличить международные резервы Национального банка до 15 млрд долл. США», - приводятся в сообщении слова Гонтаревой.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным НБУ, в октябре выросли на 1,5%, или на 188 млн долл., и на 1 ноября 2015 года составили 12,962 млрд долл.

Миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

Очередной приезд миссии планировался на этой неделе, однако вчера, 4 ноября, первый замминистра финансов Игорь Уманский сообщил, что миссия фонда приедет в Украину только после подготовки проекта государственного бюджета на 2016 год и согласования налоговой реформы.

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11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа.