Золотовалютные резервы Украины выросли почти до $13 миллиардов

Как сообщается на сайте НБУ, рост резервов произошел прежде всего за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке Украины. В частности, в октябре НБУ купил на межбанке 300,5 млн долл. США. Также резервы пополнились за счет поступлений от банка KFW (Германия) в пользу правительства Украины на 199 млн евро.

Также сообщается, что в октябре платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 95,7 млн долл. США, в том числе 13,2 млн долл. - по государственным ценным бумагам.

Помимо этого, в октябре НБУ проводил интервенции на межбанковском валютном рынке, в ходе которых регулятор продал банкам 46,5 млн долл. США.

«Сейчас объем международных резервов Украины достаточен для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за сентябрь выросли на 1,2%, или на 157 млн долл. - до 12,774 млрд долл. за счет поступлений от международных и двусторонних партнеров Украины в пользу правительства, а также по операциям SWAP с центральными банками других государств.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%, - до 7,533 млрд долл. на 1 января 2015 года.