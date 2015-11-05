Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономике России

В соответствии с прогнозом Еврокомиссии падение ВВП России в 2015 году составит 3,7%. Негативный рост, хотя и не такой резкий, продолжится и в следующем году, пишут европейские аналитики в осеннем докладе, сообщает РБК.

Такие ожидания аналитики объясняют продлением антироссийских санкций до весны 2016 года, а также дальнейшим падением цен на нефть и общей уязвимостью к рыночным перепадам. Рост в 2017 году обосновывается возможным ростом цен на энергоресурсы, а также стиханием геополитического напряжения.

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В то же время отсутствие структурных реформ и повышающийся вес в экономике государства, с точки зрения Еврокомиссии, могут предотвратить более устойчивый рост.

Еврокомиссия также ухудшила прогноз по странам еврозоны: по новым данным, в 2016 году рост ВВП составит 1,9% против 1,8% в предыдущем докладе, пишет Bloomberg. Также ожидается повышении инфляции до 1,6% в следующем году с 0,1% в текущем году.