Внешний долг Киева станет государственным

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета, созванном в срочном порядке, 79 из 91 зарегистрированных в зале депутатов.

Решение принято с учетом письма Министерства финансов Украины от 4 ноября 2015 г.

Киевсовет своим решением внес изменения в свое предыдущее решение от 8 октября этого года о введении временного моратория на выплату внешних долгов города, добавив к нему одобренные предварительные основные условия осуществления долговой операции.

В одобренных сегодня депутатами горсовета условиях осуществления сделки отмечается, что речь идет о переводе местного долга по местным внешним заимствованиям Киевсовета, привлеченным в соответствии с решениями от 28 декабря 2004 г. и 25 мая 2011 г, в государственный долг.

В ходе проведения долговой операции держатели непогашенных облигаций участия в займах Киева со сроками погашения в 2015 и 2016 годах (существующие облигации) получат облигации внешних государственных займов Украины (новые облигации) со сроками погашения в 2019 и 2020 годах, которые будут размещены на условиях, определенных Кабмином, и государственные деривативы, которые будут размещены Украиной на условиях, определенных так же Кабинетом министров.

Согласно решению, как сообщает пресс-служба Киевсовета, приняты следующие предварительные условия: во-первых, в ходе перевода местного долга в государственный меняются сроки погашения облигаций — срок погашения евробондов-2005 предлагается определить 2019 год, а евробондов-2011 — 2020 год (в 2005 году были размещены еврооблигации на 250 млн долларов со сроком обращения до 6 ноября 2015 года под 8% годовых, а в 2011 году - на 300 млн долларов со сроком обращения до 11 июля 2016 под 9,375% годовых); во-вторых, новые облигации должны распределяться между держателями, которые примут участие в долговой операции г. Киева, после списания 25% существующих облигаций, а начисленные проценты будут капитализированы и добавлены в новые облигации; в-третьих, годовой процент по новым облигациям снижается и устанавливается на уровне 7,75%.

Новые облигации должны распределяться между держателями, которые примут участие в долговой операции Киева, после применения списания в размере 25% от существующих облигаций. Проценты, которые были начислены на существующие облигации, будут капитализированы и добавлены в основную сумму новых облигаций.

По новым облигациям будет начисляться доход в размере 7,75% годовых.

Валютой новых облигаций являются доллары США.

Условная сумма государственных деривативов, предоставленных держателям новых облигаций, участвующих в долговой операции относительно существующих облигаций, будет отвечать сумме списания основной суммы существующих облигаций.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 6 ноябрявводится временный мораторий на выплату внешних долгов города в соответствии с решением Киевсовета от 8 октября. В рамках этого решения городская власть приостанавливает долговые выплаты по двум займам на общую сумму 550 млн долл., привлеченным в 2005 и 2011 годах при помощи размещения еврооблигаций.

После принятия Киевсоветом этого решения международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сразу же снизило кредитный рейтинг Киева в национальной валюте до общегосударственного уровня «Ограниченный дефолт» (RD) на фоне процесса реструктуризации муниципальных бондов и, как следствие, объявление моратория по долговым выплатам.

Одновременно Министерство финансов Украины заявило, что готово поддержать усилия Киева в проведении необходимой реструктуризации внешних долгов. А сам факт моратория Минфин назвал позитивным, поскольку «он даст городу время для согласования с кредиторами и проведения реструктуризации своих внешних заимствований, чтобы обеспечить стабилизацию финансовой ситуации и снизить долговую нагрузку на городской бюджет в среднесрочной перспективе».